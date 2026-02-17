Британія та Франція долучилися до раунду перемовин у Швейцарії

У Женеві 17 лютого розпочався новий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США. Окрім основних учасників, на зустрічах також присутні делегації Велика Британія та Франція. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у владних колах обох країн.

За інформацією співрозмовників видання в дипломатичних колах, українська сторона розраховує після завершення тристоронніх переговорів провести окремі консультації з представниками Великої Британії, Німеччини, Франції, а також, імовірно, США.

Це перший випадок, коли такі переговори відбуваються на території європейської держави. Раніше тристоронні зустрічі проходили в Туреччині, Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Російську делегацію очолює Владімір Мєдінський — помічник Владіміра Путіна, який представляв РФ на попередніх раундах перемовин. Раніше член української делегації Сергій Кислиця критикував Мєдінського за «довжелезні псевдоісторичні екскурси». Зокрема, російський посадовець заявляв, що «Росія готова воювати вічно», посилаючись на 21-річну війну зі Швецією у XVIII столітті.

До складу української делегації увійшли секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник глави ОП Сергій Кислиця, голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія та заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.