Чому АЕС не можуть заживити Київ: нардеп Сергій Нагорняк назвав головну перешкоду

Генератори та мобільні котельні не зможуть стати повноцінним порятунком для української енергосистеми. Для стабілізації ситуації необхідне масштабне відновлення інфраструктури, що потребує значних фінансових вкладень. Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі телеканалу «Київ 24».

За словами парламентаря, столиця зараз перебуває чи не в найгіршому стані серед усіх регіонів. Він підкреслив, що причиною є не рівень підготовки, а специфіка та масштаби споживання.

Чому Київ опинився у складній ситуації

Нагорняк пояснив, що критична ситуація в столичному регіоні зумовлена кількома факторами:

Висока енергоємність: Київ та його міста-супутники споживають величезну кількість електроенергії.

Цілеспрямовані атаки: Російські війська навмисно завдавали ударів не лише по підстанціях «Укренерго», а й по повітряних лініях, що з’єднують атомні електростанції з вузлами розподілу.

Залежність від АЕС: Місто значною мірою покладалося на потужності атомної генерації, логістичні шляхи від якої наразі пошкоджені.

Шлях до стабілізації

Депутат наголосив, що ключовим завданням зараз є відновлення ліній електропередач та роботи підстанцій. Це дозволить атомним станціям вийти на номінальну потужність і забезпечити місто світлом.

«На те, щоб розігнати блоки АЕС після відновлення мереж, потрібно не менше 24 годин», — зауважив Нагорняк.

Раніше Сергій Нагорняк також спростував заяви про «безнадійний» стан столичних ТЕЦ. Він запевнив, що всі вони підлягають відновленню і продовжують залишатися важливими елементами енергетичного каркаса міста.