﻿
Енергетика

Сергій Нагорняк назвав три головні умови для реанімації українських ТЕЦ

Сергій Нагорняк назвав три головні умови для реанімації українських ТЕЦ

Народний депутат, член комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк спростував інформацію про неможливість відновлення теплоелектроцентралей у Києві та Харкові. За його словами, ситуація на об’єктах складна, але не критична.

Нагорняк підкреслив, що поширені в мережі чутки про «остаточне знищення» ключових ТЕЦ не відповідають дійсності. Технічна експертиза підтверджує: станцій, які було б неможливо відремонтувати, наразі немає.

Ключові виклики відновлення

Попри оптимістичні прогнози щодо можливості ремонту, процес стикається з трьома основними перепонами:

  • Фінансування: масштабні роботи потребують значних капіталовкладень, залучення яких є пріоритетом для уряду та міжнародних партнерів.

  • Запчастини та обладнання: виготовлення специфічних вузлів для енергоблоків потребує часу, оскільки більшість із них не є серійними.

  • Тривалість робіт: відновлення — це складний інженерний процес, який неможливо завершити за лічені дні.

«Критичної ситуації, яка б унеможливлювала ремонт, немає. Питання лише в часі, грошах та наявності необхідних комплектуючих», — зазначив парламентар.

Влада продовжує працювати над посиленням захисту енергооб'єктів та залученням допомоги від західних союзників для максимально швидкого повернення потужностей у стрій.

Нагадаймо, раніше нардеп Нагорняк назвав нічну атаку РФ політичним викликом НАТО.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ТЕЦСергій Нагорнякенергооб'єкти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Детективи ДБР затримали військового, який за гроші допомагав піти у СЗЧ
Надзвичайні події 05.02.2026 22:34:03
Детективи ДБР затримали військового, який за гроші допомагав піти у СЗЧ
Читати
Вашингтон та Москва домовилися відновити військовий діалог на високому рівні
Свiт 05.02.2026 22:05:06
Вашингтон та Москва домовилися відновити військовий діалог на високому рівні
Читати
Підсилення прикордонників на передовій: допомога від фонду «Надія», Валерія Дубіля та Віти Присяжнюк
Війна 05.02.2026 21:42:51
Підсилення прикордонників на передовій: допомога від фонду «Надія», Валерія Дубіля та Віти Присяжнюк
Читати

Популярнi статтi