Сергій Нагорняк назвав три головні умови для реанімації українських ТЕЦ

Народний депутат, член комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк спростував інформацію про неможливість відновлення теплоелектроцентралей у Києві та Харкові. За його словами, ситуація на об’єктах складна, але не критична.
Нагорняк підкреслив, що поширені в мережі чутки про «остаточне знищення» ключових ТЕЦ не відповідають дійсності. Технічна експертиза підтверджує: станцій, які було б неможливо відремонтувати, наразі немає.
Ключові виклики відновлення
Попри оптимістичні прогнози щодо можливості ремонту, процес стикається з трьома основними перепонами:
-
Фінансування: масштабні роботи потребують значних капіталовкладень, залучення яких є пріоритетом для уряду та міжнародних партнерів.
-
Запчастини та обладнання: виготовлення специфічних вузлів для енергоблоків потребує часу, оскільки більшість із них не є серійними.
-
Тривалість робіт: відновлення — це складний інженерний процес, який неможливо завершити за лічені дні.
«Критичної ситуації, яка б унеможливлювала ремонт, немає. Питання лише в часі, грошах та наявності необхідних комплектуючих», — зазначив парламентар.
Влада продовжує працювати над посиленням захисту енергооб'єктів та залученням допомоги від західних союзників для максимально швидкого повернення потужностей у стрій.
Нагадаймо, раніше нардеп Нагорняк назвав нічну атаку РФ політичним викликом НАТО.Автор: Галина Роюк