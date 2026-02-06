Сергій Нагорняк назвав три головні умови для реанімації українських ТЕЦ

Народний депутат, член комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк спростував інформацію про неможливість відновлення теплоелектроцентралей у Києві та Харкові. За його словами, ситуація на об’єктах складна, але не критична.

Нагорняк підкреслив, що поширені в мережі чутки про «остаточне знищення» ключових ТЕЦ не відповідають дійсності. Технічна експертиза підтверджує: станцій, які було б неможливо відремонтувати, наразі немає.

Ключові виклики відновлення

Попри оптимістичні прогнози щодо можливості ремонту, процес стикається з трьома основними перепонами:

Фінансування: масштабні роботи потребують значних капіталовкладень, залучення яких є пріоритетом для уряду та міжнародних партнерів.

Запчастини та обладнання: виготовлення специфічних вузлів для енергоблоків потребує часу, оскільки більшість із них не є серійними.

Тривалість робіт: відновлення — це складний інженерний процес, який неможливо завершити за лічені дні.

«Критичної ситуації, яка б унеможливлювала ремонт, немає. Питання лише в часі, грошах та наявності необхідних комплектуючих», — зазначив парламентар.

Влада продовжує працювати над посиленням захисту енергооб'єктів та залученням допомоги від західних союзників для максимально швидкого повернення потужностей у стрій.

Нагадаймо, раніше нардеп Нагорняк назвав нічну атаку РФ політичним викликом НАТО.