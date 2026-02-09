Нова стратегія: в Україні створюють спецгрупи для відновлення енергомереж

В Україні працюватимуть спеціальні зведені групи Державної служби з надзвичайних ситуацій для оперативного відновлення електро- та тепломереж після російських атак. Також у регіонах із найскладнішою ситуацією запроваджують програму «пакунки тепла».

Будуть мобілізовані всі наявні ресурси для стабілізації енергетичної ситуації. Ключовим рішенням стало залучення рятувальників ДСНС безпосередньо до відновлення пошкоджених мереж, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Нові зведені групи ДСНС працюватимуть як мобільний резерв і виїжджатимуть у регіони, де місцеві енергетики не встигають впоратися з обсягом аварійних робіт. Вони діятимуть як додаткова «друга хвиля» разом із комунальними службами та енергокомпаніями, що має прискорити підключення електрики та опалення.

Особлива увага приділяється столиці, де ситуація залишається найбільш напруженою. До відновлення інфраструктури в Києві залучають додаткові сили великих державних компаній. Зокрема, кількість ремонтних бригад Укрзалізниці у місті збільшать з 40 до 60, а НАК «Нафтогаз України» також виводить додаткові підрозділи для стабілізації теплопостачання.

Паралельно з ремонтними роботами надаватиметься соціальна підтримка населенню. У Києві розгорнуто понад 200 пунктів обігріву МВС.

Крім того, у найбільш проблемних районах реалізується програма «пакунки тепла». За поточний тиждень громадянам уже видали близько 40 тисяч таких наборів для підтримки тепла в оселях під час відключень.

