Надзвичайні події

Троє людей до 35 років загинули через порушення правил безпеки при користуванні генератором

У селі Скосарівка Березівського району Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про загибель трьох людей внаслідок отруєння чадним газом. Жертвами стали дві жінки 34 та 33 років і чоловік 29 років.

За інформацією рятувальників, під час відсутности електропостачання вони користувалися генератором, встановленим усередині будинку. Вранці їх знайшли без ознак життя.

Це вже не перший подібний випадок в Україні. У січні у Києві загинула сім’я з трьох осіб, які встановили генератор на балконі.

Рятувальники нагадують про правила безпеки: генератор слід розташовувати лише на вулиці, щонайменше за шість метрів від дверей і вікон. Під час роботи він виділяє чадний газ, який є смертельно небезпечним і не повинен потрапляти в приміщення.

 Автор: Богдан Моримух

