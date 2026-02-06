﻿
Іран та США відновлюють переговори в Омані: ключові виклики та позиції сторін

Сьогодні, 6 лютого, в Омані відбудеться зустріч представників Ірану та Сполучених Штатів для обговорення ядерної програми Тегерана. Як повідомляє Reuters, сторони готові до дипломатичного діалогу, проте розбіжності в порядку денному залишаються суттєвими.

Головні учасники та мета зустрічі

Переговори пройдуть за участі високопосадовців:

  • Від США: спецпосланець Стів Віткофф.

  • Від Ірану: міністр закордонних справ Аббас Аракчі.

Основною темою є багаторічний конфлікт навколо ядерних розробок Ірану. Однак Вашингтон наполягає на розширенні рамок дискусії.

Суперечки щодо порядку денного

Найбільшою перешкодою для прогресу є різні погляди на предмет переговорів:

  • Позиція Вашингтона: Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що переговори мають охоплювати не лише ядерну програму, а й розвиток балістичних ракет Ірану, підтримку регіональних збройних угруповань та питання внутрішньої політики країни.

  • Позиція Тегерана: Іран категорично наполягає на обговоренні виключно ядерних питань. Міністр закордонних справ Аббас Аракчі зазначив, що країна підходить до зустрічі «усвідомлено», враховуючи попередній досвід, і вимагатиме суворого дотримання зобов'язань іншими сторонами.

Чому це важливо

Це перша значна спроба сторін сісти за стіл переговорів на тлі високої регіональної напруженості. Експерти Reuters зазначають, що саме ракетна програма Ірану залишається найбільш «токсичним» питанням, яке може заблокувати досягнення будь-яких конкретних домовленостей у короткостроковій перспективі.

 Автор: Галина Роюк

СШАпереговориядерна програмаІран
