﻿
Полiтика

Київ має конкретний перелік дронів, які цікавлять Варшаву, і прагне отримати авіацію, – Зеленський

Київ має конкретний перелік дронів, які цікавлять Варшаву, і прагне отримати авіацію, – Зеленський

Україна готова передати Польщі безпілотні технології в обмін на винищувачі МіГ-29 та ракети. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском у Києві, передає "Європейська правда".

За словами глави держави, Київ має конкретний перелік дронів, які цікавлять польську сторону, і прагне отримати авіацію для посилення захисту в зимовий період.

"Ми сказали сьогодні, що ми готові обміняти. Нам потрібно пройти зиму і нам потрібна відповідна зброя", — підкреслив Зеленський.

Окрім літаків, президент зазначив, що Україна розглядає можливість обміну сучасних безпілотників на ракетне озброєння. Він пояснив таку ініціативу затримками в постачанні пакетів допомоги від інших партнерів.

"Інші партнери не встигають з деякими пакетами деяких ракет. Ми хочемо їх наблизити максимально, захищаючи свою енергетику", — додав Зеленський.

ForUA нагадує, президент України Володимир Зеленський під час брифінгу повідомив, що переговорні делегації України, США та Росії під час зустрічі в Абу-Дабі погодили проведення наступного раунду консультацій найближчим часом.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

співпрацяДональд ТускВолодимир Зеленськийозброєння та техникаУкраїна-Польща
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп готує політичну бомбу
Свiт 05.02.2026 14:50:47
Трамп готує політичну бомбу
Читати
Страх перед Путіним чи турбота про Альянс: Фінляндія вимагає обмежити підтримку Києва
Полiтика 05.02.2026 14:33:51
Страх перед Путіним чи турбота про Альянс: Фінляндія вимагає обмежити підтримку Києва
Читати
З 2026 року в’їзд до Євросоюзу стане платним: деталі нововведення
Суспiльство 05.02.2026 14:15:38
З 2026 року в’їзд до Євросоюзу стане платним: деталі нововведення
Читати

Популярнi статтi