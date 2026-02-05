Київ має конкретний перелік дронів, які цікавлять Варшаву, і прагне отримати авіацію, – Зеленський

Україна готова передати Польщі безпілотні технології в обмін на винищувачі МіГ-29 та ракети. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском у Києві, передає "Європейська правда".

За словами глави держави, Київ має конкретний перелік дронів, які цікавлять польську сторону, і прагне отримати авіацію для посилення захисту в зимовий період.

"Ми сказали сьогодні, що ми готові обміняти. Нам потрібно пройти зиму і нам потрібна відповідна зброя", — підкреслив Зеленський.

Окрім літаків, президент зазначив, що Україна розглядає можливість обміну сучасних безпілотників на ракетне озброєння. Він пояснив таку ініціативу затримками в постачанні пакетів допомоги від інших партнерів.

"Інші партнери не встигають з деякими пакетами деяких ракет. Ми хочемо їх наблизити максимально, захищаючи свою енергетику", — додав Зеленський.

