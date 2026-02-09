ЗСУ підвищили боєготовність через активність військ Білорусі

Сили оборони України переведено у стан підвищеної готовності через масштабну перевірку боєздатності білоруської армії та посилення військової присутності поблизу північних кордонів.

За наказом президента Білорусі військові відпрацьовують використання безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби, залучаючи резервістів, повідомляє Forbes. Перевірка армії триватиме до весни, що змушує українське командування посилено контролювати ситуацію на кордоні.

Занепокоєння Києва та міжнародних спостерігачів викликає будівництво нових військових об’єктів, полігонів і контрольних пунктів уздовж білорусько-українського кордону. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ситуація є небезпечною через залежність Мінська від РФ та ризики використання білоруської території як плацдарму для нових загроз, включно з можливим розміщенням російських ракет.

Попри те, що білоруські війська офіційно не беруть участі у бойових діях, країна залишається ключовою логістичною базою для російської армії. Українські прикордонники та військові здійснюють моніторинг кожного руху на суміжній території, готуючись до будь-яких сценаріїв розвитку подій.

Як повідомляло раніше ForUa, агентка білоруського КДБ намагалася "інтегруватися" до ГУР.