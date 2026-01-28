Українські спецслужби затримали у Києві агентку білоруського КДБ, яка намагалася “інтегруватися” до Головного управління розвідки Міноборони України, повідомляють СБУ, ГУР МОУ.

35-річна громадянка Білорусі працювала на КДБ з 2015 року. Вона діяла під прикриттям журналістської діяльності і певний час працювала власкором “112 каналу” Віктора Медведчука в країнах колишнього СРСР.

Після закриття ресурсів Медведчука, КДБ “відрядило” агентку в Україну у 2020 році. На цей час шпигунка вже перебувала у полі зору СБУ.

Ще до початку повномасштабної війни фігурантка влаштувалася до одного із провідних українських медіа. Вона використовувала цю роботу та зв’язки своїх колег для розширення особистих контактів серед українських політиків, військових та закордонних дипломатів.

Уже під час повномасштабного вторгнення куратор агентки доручив їй прибути до однієї з країн ЄС для додаткового інструктажу. Там для контакту з білоруським спецслужбістом вона придбала новий смартфон з “одноразовою” сім-картою і після цього позбулася гаджета. Тоді шпигунка отримала завдання збирати інформацію про громадян Білорусі та РФ, які сприяють Україні у боротьбі проти держави-агресора.

Також агентка отримала завдання від білоруського КДБ встановити неформальні контакти з посадовцями Посольства КНР в Україні для збору розвідданих про діяльність китайських дипломатів в Україні.

Після повернення в Київ агентка спробувала влаштуватися до одного зі штабних підрозділів Воєнної розвідки, де потрапила в розробку Власної безпеки ГУР. У межах спецоперації, яка тривала декілька місяців, українські спецслужби документували злочини білоруської шпигунки та вели з нею оперативну гру ― під виглядом секретних даних їй “згодовували” дезінформацію.

СБУ у взаємодії з ГУР МО затримала фігурантку поблизу місця проживання. У неї вилучили смартфон та диктофон, на які вона фіксувала закриті відомості.

Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

