Трамп скликає Раду миру

Перше засідання Ради миру, створеної за ініціативою президента США Дональда Трампа, відбудеться у Вашингтоні 19 лютого, повідомляють американські ЗМІ.

Засідання пройде у штаб-квартирі Інституту миру США, до назви якого додали ім’я Дональда Трампа. Очікується, що учасники обговорять питання відновлення сектора Газа.

Із заснуванням Рада миру мала координувати управління Газою та її відновлення після завершення боїв між Ізраїлем та палестинськими групами. Проте статут Ради, підписаний близько 20 лідерами у Давосі в січні, передбачає ширший мандат організації: вона планує сприяти врегулюванню конфліктів і в інших регіонах світу.

Критики висловлюють занепокоєння, що створена Трампом Рада миру може підмінити підконтрольними собі органи ООН.

