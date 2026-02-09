Ситуція на фронті: рашисти стягують сили у Мирноград

На Донеччині українські підрозділи продовжують контролювати північну частину Покровська, водночас російські війська нарощують сили у Мирнограді, готуючись до подальшого штурму. Українські захисники тримають визначені оборонні рубежі у Мирнограді, повідомили в угрупованні військ «Схід». Ворог намагається накопичувати важку техніку та живу силу для наступальних дій, але по місцях зосередження та логістики окупантів завдається систематичне вогневе ураження.

У Покровську українські підрозділи здійснюють пошуково-штурмові дії та ліквідацію противника в міській забудові. По ворожих підрозділах, що намагаються накопичуватись у південній частині міста, завдають регулярних ударів.

За минулу добу на Покровському напрямку українські захисники відбили 64 штурмові спроби агресора у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Котлине, Покровськ, Гришине, Муравка, Удачне, Молодецьке, Філія, а також у напрямку Сергіївки, Білицького, Новоолександрівки, Новопідгороднього та Новопавлівки.

Як повідомляло раніше ForUa, на Покровському напрямку ворог зосередив близько 150 тис. військових.