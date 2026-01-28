Покровський напрямок: Ворог зосередив близько 150 тис. військових, у Мирнограді бої вже точаться в міській забудові

Російська армія зосередила на Покровському напрямку близько 150 тисяч військових і не припиняє штурмів. У Мирнограді бої вже точаться безпосередньо в міській забудові, а основне навантаження зі стримування ворога лягає на дрони.

Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" розповів речник батальйону безпілотних систем "Корсар" 38-ї окремої бригади морської піхоти Олексій Годзенко.

За його словами, на Покровсько-Мирноградському напрямку ситуація залишається однією з найскладніших на фронті. Через величезну кількість ворожих дронів заїхати в місто технікою вже давно неможливо, тому майже вся логістика Сил оборони здійснюється за допомогою важких безпілотників та наземних роботизованих комплексів.

Він зазначив, що в самому Мирнограді вже тривають повноцінні міські бої, які характеризуються безпосереднім зіткненням піхоти.

"Міські бої буквально — це коли ворожа піхота зустрічається з нашою піхотою і відбувається контактний стрілецький бій. Міські бої тривають уже достатньо давно", — сказав Годзенко.

За його словами, завдання підрозділів безпілотних систем — не допустити прориву противника до житлової забудови та знищувати його ще на підходах. Водночас ворог має значні резерви живої сили.

"Дані розвідки говорять про близько 150 тис. лише особового складу, не рахуючи техніку. Це означає, що штурми не припиняються ні на день. Штурми всіх можливих типів — і малі групи, і інколи спроби механізованих штурмів", — зазначив він.

Особливо активними є бої в повітрі: за оцінками військових, до 80% усіх вогневих уражень на фронті нині здійснюються за допомогою дронів. Використовуються як FPV-дрони на радіокеруванні, так і апарати на оптоволокні.

Водночас за словами Годзенка, на цьому напрямку проти українських сил діє ворожий підрозділ БПЛА з дуже потужним фінансуванням.

"У них дуже потужне фінансування і забезпечення. Тобто вони не жаліють дрони абсолютно. Серед нас уже ходить фраза, що вони у них безлімітні. Хто тут, на цьому напрямку, буває, зазначають, що такої кількості дронів не бачили ніде", — наголосив Годзенко.

Як повідомляв ForUA, російські війська посилюють штурмову активність на Покровському напрямку та нарощують тиск на Мирноград, де тривають інтенсивні стрілецькі бої.

Ситуація на Покровському напрямку залишається надзвичайно напруженою, а інтенсивність бойових дій не залежить від дипломатичних процесів чи політичних заяв. Основними чинниками, що наразі впливають на динаміку фронту, є екстремальні погодні умови та тактика окупантів, які продовжують кидати у штурми значну кількість живої сили, попри морози й втрати.

Росія перенесла терміни повного захоплення Донбасу на квітень 2026 року, однак і цей дедлайн виглядає не більш реалістичним, ніж усі попередні. За нинішніх темпів просування російських військ реалізація таких планів можлива хіба що не раніше середини 2027 року.