Погода 9 лютого: сильні морози повертаються

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг пройде у більшості західних, південних та східних областей. На решті території країни істотних опадів не передбачається. Вітер переважно північний, 5–10 м/с. На дорогах — ожеледиця.

Температура повітря становитиме 7–12° морозу. На Прикарпатті, півдні та південному сході вночі очікується - 3–8° морозу. На Закарпатті - 1–6° тепла.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах — ожеледиця. Вітер - переважно північний, 5-10 м/с. Температура в повітря в області 7–12° морозу. У Києві - 8–10° морозу.

Синоптики попередили про перший рівень небезпечності (жовтий) на території Київської області та міста Києва через ожеледицю, яка може ускладнити рух транспорту.

Ближче до кінця тижня морози поступово слабшатимуть. З півдня Європи в Україну почне надходити тепліше повітря, яке принесе дощі, тумани та похмуру погоду.

Як повідомляло раніше ForUa, лютий готує погодні гойдалки: від морозів до потепління.





