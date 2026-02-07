Після ударів по генерації Україна застосувала графіки аварійних відключень

У ніч на суботу Росія завдала ударів по Бурштинській та Добротвірській теплоелектростанціях. Через наслідки атаки НЕК «Укренерго» звернулася до Польщі із запитом на аварійну допомогу. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, під час чергової масованої атаки були уражені підстанції та повітряні лінії напругою 750 кВ і 330 кВ, які є основою енергосистеми. Також зафіксовано удари по генеруючих потужностях — Бурштинській і Добротвірській ТЕС.

Персонал атомних електростанцій розвантажив енергоблоки. Станом на ранок по всій території України застосовано від 4,5 до 5 черг графіків аварійних відключень. У східних і північних регіонах додатково діють спеціальні графіки аварійних відключень.

Атака триває. Енергетики готові розпочати відновлювальні роботи одразу після стабілізації безпекової ситуації.

Раніше «Укренерго» повідомляло про запровадження аварійних відключень у більшості областей через черговий обстріл енергетичної інфраструктури.