Об’єднані експедиційні сили розглядають спільні операції проти російських танкерів

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі провів зустріч із колегами з країн Балтії та Північної Європи, на якій обговорювалися можливі дії щодо нафтових танкерів, пов’язаних із так званим «тіньовим флотом» Росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформоване джерело. За словами співрозмовника агентства, переговори відбулися на полях Мюнхенської безпекової конференції у форматі зустрічі Об’єднаних експедиційних сил — оборонного об’єднання десяти країн, які мають спільні інтереси в Північній Атлантиці та Балтійському морі.

Зустріч, за оцінкою джерел, продемонструвала зростаючу готовність європейських союзників активніше діяти задля скорочення доходів, які фінансують війну Росії проти України. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що меседж полягає в необхідності жорсткішої реакції: країни, які надають свої прапори суднам «тіньового флоту», мають усвідомлювати ризик відповідних заходів з боку інших держав.

Водночас Певкур наголосив, що перед ухваленням будь-яких рішень потрібні додаткові консультації. Керівник МЗС Естонії Маргус Тсакхна зазначив, що частина учасників обговорення зберігає обережність через побоювання можливої ескалації.

За даними джерел, до зустрічі приєднався начальник британського Генштабу Річард Найтон, який представив варіанти дій, зокрема сценарії спільних операцій із затримання суден. Такий підхід дозволив би Об’єднаним експедиційним силам спиратися на досвід США з перехоплення танкерів, що перевозять нафту до Венесуели та з неї.

Водночас наразі незрозуміло, якою буде роль США в ініціативах під британським лідерством, хоча джерела припускають координацію дій. Затримання суден, пов’язаних із Росією, вже викликало занепокоєння в Москві: російські посадовці, за інформацією агентства, приватно закликають Вашингтон припинити такі операції.

Раніше США захопили танкер Olina в Карибському морі, а також взяли під контроль два інші судна, зокрема Bella 1 під російським прапором. Наприкінці січня група з 14 європейських країн виступила зі спільним попередженням танкерам «тіньового флоту» Росії в Балтійському та Північному морях.