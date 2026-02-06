Збір коштів для підтримки медичної системи України: ВООЗ у 2026-му хоче залучити 42 млн доларів

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила про запуск кампанії зі збору коштів для підтримки медичної системи України у 2026 році. Як повідомила пресслужба представництва ВООЗ, організація планує залучити $42 млн для забезпечення доступу до медичної допомоги для 700 тис. людей.

Зібрані кошти спрямують на посилення екстреної та травматологічної допомоги, відновлення послуг первинної ланки та підвищення готовності до надзвичайних ситуацій. Пріоритетними напрямами також залишаються координація медичної евакуації пацієнтів та підтримка внутрішньо переміщених осіб.

Представник ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт зазначив, що у поточному році організація зосередиться на роботі у прифронтових областях, де тиск на систему охорони здоров’я залишається критичним.

За даними організації, з початку повномасштабного вторгнення було підтверджено 2841 атаку на українські медичні заклади. Повторні удари по енергетичній інфраструктурі суттєво ускладнюють надання життєво необхідних послуг.

У ВООЗ нагадали, що минулого року вдалося допомогти майже 2 млн людей, проте гуманітарні потреби країни у сфері медицини залишаються стабільно високими.