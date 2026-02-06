У Москві пов’язують долю ядерного договору зі США і позицією Китаю

Російські посадовці використовують риторику про можливу ескалацію, намагаючись підштовхнути США до поновлення дії договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) на умовах, вигідних не лише Москві, а й Пекіну. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова від 5 лютого про те, що Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін під час відеорозмови 4 лютого обговорили «негативні наслідки» завершення дії СНО-3. Пєсков також зазначив, що Росія «поважає» позицію Китаю, який вважає свій ядерний потенціал неспівставним із потенціалом США і РФ та не хоче долучатися до переговорів про стратегічний контроль над озброєннями.

В ISW припускають, що Кремль підтримує небажання КНР брати участь у переговорах, можливо, в обмін на подальшу підтримку Китаєм російських воєнних зусиль проти України. На думку аналітиків, Москва також може використовувати тему завершення дії договору, щоб відвернути увагу США від переговорів щодо України та домогтися поступок в обмін на відновлення діалогу про стратегічні озброєння.

4 лютого МЗС РФ заявило, що США «проігнорували» пропозицію Москви продовжити СНО-3 ще на рік, і назвало підхід Вашингтона «помилковим». У відомстві додали, що сторони більше не пов’язані зобов’язаннями в межах договору й Росія «вільна обирати наступні кроки», водночас обіцяючи діяти «відповідально», але готова до «рішучих» контрзаходів у разі загроз безпеці.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв також прокоментував ситуацію, використавши натяк на «ядерну зиму». Подібні заяви робили й інші російські посадовці.

Водночас у Кремлі 5 лютого заявили, що шкодують про завершення дії договору, але залишаються відкритими до переговорів.

За даними Axios із посиланням на американського посадовця, США і Росія нібито наближаються до домовленості про дотримання ключових положень СНО-3. Переговори, за інформацією видання, відбувалися в Абу-Дабі протягом останньої доби на полях тристоронніх контактів із Україною.

Раніше Москва «призупинила» участь у СНО-3 у 2023 році, а США у відповідь також згорнули виконання окремих процедур, хоча сам договір формально залишався чинним.

Президент США Дональд Трамп 5 лютого закликав працювати над новою, «модернізованою» угодою про ядерні озброєння замість продовження чинного договору.