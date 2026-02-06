Іноземні найманці загинули в першому ж бою на Донеччині, - ГУР

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України виявили поблизу Лимана на Донеччині тіла ще двох громадян Кенії, які воювали у складі російських сил. Раніше розвідники повідомляли про виявлення тіла ще одного кенійця на цій ділянці фронту.

За даними ГУР, йдеться про Омбворі Деніса Баґаку (30 січня 1987 року народження) та Вахоме Сімона Ґітіту (21 травня 1991 року народження). Їхні рештки знайшли неподалік від тіла іншого ліквідованого найманця — Клінтона Ньяпара Моґеси.

У розвідці зазначили, що всіх трьох громадян Кенії завербували для участі у війні проти України, коли вони працювали в Катарі в охоронних компаніях. За версією ГУР, чоловіків спонукали до поїздки обіцянками високих і швидких заробітків.

Як повідомляється, 27 вересня 2025 року Баґака і Моґеса прибули до російського Ярославля, де розташований пункт відбору на контрактну службу. Ґітіта приєднався до них 28 жовтня. За даними української розвідки, громадянин Киргизстану Саліжан Уулу Алмамбет виступав довіреною особою іноземців: підписував від їхнього імені контракти з армією РФ і отримав доступ до їхніх банківських рахунків.

Згодом завербованих відправили на полігон «Погоново» у Воронезькій області (в/ч №11097), який, за інформацією ГУР, використовують для прискореної підготовки та подальшого направлення новобранців у бойові підрозділи. Там іноземці потрапили до так званого «штрафбату».

Після короткого вишколу їх перекинули на Донбас у район Лимана. За даними розвідки, під час першого ж бою всі троє загинули. У ГУР також заявили, що російське командування не забезпечило евакуації чи належної підтримки.

Українська розвідка вкотре закликала іноземців утриматися від поїздок до РФ та участі у війні на боці російської армії.

Раніше повідомлялося про ліквідацію громадянина Філіппін, який воював проти України у складі військ РФ. За оцінками, станом на листопад 2025 року Росія могла залучити до війни близько 18 тисяч іноземців зі 128 країн.