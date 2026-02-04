﻿
Свiт

В Міноборони Польщі викрили працівника, який працював на іноземну розвідку

В Міноборони Польщі викрили працівника, який працював на іноземну розвідку

Працівника Міністерства національної оборони Польщі підозрюють у діяльності на користь іноземних розвідувальних служб. Його заарештували 3 лютого та висунули відповідні звинувачення, передає RMF24.

Як повідомила прокурор Аліція Шелаговська з окружної прокуратури у Варшаві, в суд подали клопотання про тимчасове утримання цього громадянина під вартою.

За її словами, чоловікові висунули звинувачення за статтею 130(2) Кримінального кодексу "шпигунство на користь іноземних розвідувальних служб". 

Йдеться про правопорушення, що карається позбавленням волі на термін від восьми років до довічного ув'язнення.

4 лютого підозрюваний дав свої пояснення.

Також 3 лютого у Польщі засудили до 3,5 років ув’язнення громадянина з прикордонного Грубешува. Його визнали винним у зборі інформації для російської розвідки — зокрема, щодо заходів безпеки у стратегічному аеропорту Жешува. 

Раніше ForUA повідомляв, що видання Onet наголосило, що за останні роки таких операцій не було, і арешт ймовірного шпигуна, який знаходиться в такому чутливому місці, як Міністерство національної оборони, слід розглядати як безсумнівний і великий успіх контррозвідки.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

МіноборониПольщашпигунство
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

«Стражі Арктики»: як НАТО намагається втихомирити апетити Трампа щодо Гренландії
Полiтика 04.02.2026 15:30:24
«Стражі Арктики»: як НАТО намагається втихомирити апетити Трампа щодо Гренландії
Читати
США та ЄС готують нові обмеження проти РФ: що відомо про наступні пакети санкцій
Війна 04.02.2026 15:13:35
США та ЄС готують нові обмеження проти РФ: що відомо про наступні пакети санкцій
Читати
Сі та Путін розкреслили «грандіозний план» на 2026 рік: деталі переговорів
Свiт 04.02.2026 14:54:07
Сі та Путін розкреслили «грандіозний план» на 2026 рік: деталі переговорів
Читати

Популярнi статтi