В Міноборони Польщі викрили працівника, який працював на іноземну розвідку

Працівника Міністерства національної оборони Польщі підозрюють у діяльності на користь іноземних розвідувальних служб. Його заарештували 3 лютого та висунули відповідні звинувачення, передає RMF24.

Як повідомила прокурор Аліція Шелаговська з окружної прокуратури у Варшаві, в суд подали клопотання про тимчасове утримання цього громадянина під вартою.

За її словами, чоловікові висунули звинувачення за статтею 130(2) Кримінального кодексу "шпигунство на користь іноземних розвідувальних служб".

Йдеться про правопорушення, що карається позбавленням волі на термін від восьми років до довічного ув'язнення.

4 лютого підозрюваний дав свої пояснення.

Також 3 лютого у Польщі засудили до 3,5 років ув’язнення громадянина з прикордонного Грубешува. Його визнали винним у зборі інформації для російської розвідки — зокрема, щодо заходів безпеки у стратегічному аеропорту Жешува.

Раніше ForUA повідомляв, що видання Onet наголосило, що за останні роки таких операцій не було, і арешт ймовірного шпигуна, який знаходиться в такому чутливому місці, як Міністерство національної оборони, слід розглядати як безсумнівний і великий успіх контррозвідки.