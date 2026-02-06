Цифровізація з присмаком корупції: НАБУ розкрило схему крадіжки 246 млн на софті для військових

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі про масштабну корупційну схему під час розробки автоматизованої системи Центру оперативного керівництва Збройних Сил України під назвою Дзвін.

Хто опинився на лаві підсудних

Слідство встановило коло осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Серед обвинувачених:

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (генерал-лейтенант);

Ексочільник військ зв’язку Збройних Сил України (генерал-майор);

Колишній керівник Управління розвитку автоматизації ГШ ЗСУ (полковник);

Директор приватної компанії, яка виступала головним виконавцем контракту.

Деталі корупційної схеми

За даними детективів, історія почалася ще у 2016 році. Тоді Міністерство оборони України уклало контракт на розробку стратегічно важливої системи з фірмою, яка фактично не мала жодного досвіду у створенні програмного забезпечення.

Протягом чотирьох років реалізації проєкту технічне завдання змінювали 13 разів. Такі маніпуляції дозволили штучно завищити вартість робіт та роздути загальний бюджет на додаткові 300 мільйонів гривень. В результаті злочинних дій державі було завдано збитків на суму понад 246 мільйонів гривень.

Наразі матеріали справи відкриті для ознайомлення стороні захисту, після чого вони будуть скеровані до суду для розгляду по суті.