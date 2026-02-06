﻿
Економіка

IT-гіганти тягнуть крипту на дно: Bitcoin просів до позначки $60 000

IT-гіганти тягнуть крипту на дно: Bitcoin просів до позначки $60 000

Головна цифрова валюта світу, Bitcoin, у моменті сьогодні вночі провалилася до позначки $60 008, оновивши мінімум за останні 16 місяців. Після стрімкого піке ринок намагається намацати «дно», але паніка серед трейдерів лише зростає.

Наразі Bitcoin намагається зафіксуватися на рівні $64 466.

Чому ринок іде на дно: ключові фактори

Аналітики виділяють кілька вагомих причин, що спричинили «червону ніч» на біржах:

  • Криза довіри до BigTech: Масовий розпродаж акцій великих IT-компаній та зростаюче розчарування в темпах окупності AI-проєктів тиснуть на високоризикові активи.

  • Зміна курсу ФРС: Призначення Кевіна Ворша на посаду голови Федеральної резервної системи США змусило ринки готуватися до більш жорсткої монетарної політики.

  • Втеча капіталу: За даними Deutsche Bank, зафіксовано масовий відтік коштів із крипто-ETF. Великі гравці («кити») активно закривають свої позиції, переводячи кошти в менш ризикові активи.

Ситуація залишається напруженою, оскільки обвал капіталізації на $2 трильйони став одним із наймасштабніших потрясінь для індустрії за останній рік.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

IT-компаніякриптовалютаBitcoin
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Мирноград під ударом з трьох сторін — ситуація критична
Війна 06.02.2026 07:51:13
Мирноград під ударом з трьох сторін — ситуація критична
Читати
Для низки районів Києва змінили графіки електропостачання
Столиця 06.02.2026 07:12:40
Для низки районів Києва змінили графіки електропостачання
Читати
Погода 6 лютого: мокрий сніг, дощ і морози до -8
Суспiльство 06.02.2026 06:26:25
Погода 6 лютого: мокрий сніг, дощ і морози до -8
Читати

Популярнi статтi