IT-гіганти тягнуть крипту на дно: Bitcoin просів до позначки $60 000

Головна цифрова валюта світу, Bitcoin, у моменті сьогодні вночі провалилася до позначки $60 008, оновивши мінімум за останні 16 місяців. Після стрімкого піке ринок намагається намацати «дно», але паніка серед трейдерів лише зростає.

Наразі Bitcoin намагається зафіксуватися на рівні $64 466.

Чому ринок іде на дно: ключові фактори

Аналітики виділяють кілька вагомих причин, що спричинили «червону ніч» на біржах:

Криза довіри до BigTech: Масовий розпродаж акцій великих IT-компаній та зростаюче розчарування в темпах окупності AI-проєктів тиснуть на високоризикові активи.

Зміна курсу ФРС: Призначення Кевіна Ворша на посаду голови Федеральної резервної системи США змусило ринки готуватися до більш жорсткої монетарної політики.

Втеча капіталу: За даними Deutsche Bank, зафіксовано масовий відтік коштів із крипто-ETF. Великі гравці («кити») активно закривають свої позиції, переводячи кошти в менш ризикові активи.

Ситуація залишається напруженою, оскільки обвал капіталізації на $2 трильйони став одним із наймасштабніших потрясінь для індустрії за останній рік.