Мирноград під ударом з трьох сторін — ситуація критична

У Мирнограді на Донеччині тривають надзвичайно важкі бої — російські війська намагаються тиснути на позиції ЗСУ з трьох сторін: півночі, сходу та півдня. «Бої йдуть на півночі міста, ворог намагається прорвати наші рубежі. Він підтягує війська та артилерію не лише на південь, а й до центру Мирнограду. Лише кілька днів тому наші побратими з 25-ї бригади знищили самохідну артилерійську установку прямо в центрі міста», — розповів Роман Писаренко, начальник відділення комунікацій 79-ї Таврійської десантно-штурмової бригади.

За його словами, росіяни намагаються тиснути на українські позиції з трьох боків, проте підрозділи ЗСУ утримують визначені рубежі та виконують завдання на околицях Мирнограду.

Логістика на напрямку також ускладнена через активне використання ворогом дронів, які контролюють територію та перешкоджають доставці підкріплень. «Ми використовуємо наземні роботизовані комплекси та гексокоптери, які можуть доставляти до 15 кг вантажу, а для дрібних поставок застосовуємо дрони типу «Мавік». Незважаючи на складнощі, підрозділи отримують все необхідне для бою», — додав Писаренко.

Ситуація у Мирнограді залишається критичною, проте українські війська тримають оборону та продовжують протидіяти спробам прориву ворога.

Як повідомляло раніше ForUa, ворог зосередив близько 150 тис. військових, у Мирнограді бої вже точаться в міській забудові.