У Нацполіції приголомшили рівнем злочинності в Україні

Заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов повідомив про стійку динаміку зниження рівня майнових злочинів у країні. Показники безпеки в Україні виявилися кращими за статистику деяких європейських столиць, попри умови повномасштабної війни.

За словами Андрія Нєбитова, правоохоронні органи наразі працюють в умовах обмеженого ресурсу, оскільки значна частина поліцейських залучена безпосередньо до оборони країни. Окрім підтримання правопорядку, поліція виконує бойові завдання на фронті, здійснює евакуацію цивільного населення та надає медичну допомогу в прифронтових районах.

Водночас поліція фіксує активізацію ворожих спецслужб. Зокрема, йдеться про спроби дестабілізації ситуації через організацію терактів та підпалів майна військовослужбовців і правоохоронців.

Для ілюстрації ефективності української моделі безпеки заступник голови Нацполіції навів дані щодо Лондона за 2025 рік. Він підкреслив, що навіть за наявності близько 900 тисяч камер відеоспостереження, у столиці Великої Британії за рік зафіксували понад 48 тисяч крадіжок зі зломом та 30 тисяч пограбувань. «Українські показники за аналогічний період є значно нижчими, хоча ми маємо суттєво меншу кількість технічних засобів контролю», — наголосив Нєбитов.

Зниження рівня злочинності правоохоронці пов'язують із посиленими заходами безпеки, дією комендантської години та високою пильністю громадян під час війни.

Як повідомляло раніше ForUa, правоохоронці відпрацювали понад 2000 повідомлень про замінування.