Правоохоронці відпрацювали понад 2000 повідомлень про замінування

У п’ятницю, 30 січня, правоохоронці по всій Україні отримали масові повідомлення про нібито замінування державних установ, навчальних закладів, підприємств та інших об’єктів. Про це повідомили в Національній поліції.

За даними відомства, з 09:30 електронною поштою на адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, освітніх закладів, підприємств, банківських і розважальних установ почали надходити повідомлення про можливу наявність вибухівки в будівлях.

Станом на 12:10 поліція зафіксувала понад 2000 таких звернень у Києві та більш ніж у двадцяти областях, зокрема у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Більшість повідомлень уже перевірено — інформація про загрозу не підтвердилася.

У поліції наголосили, що подібні сигнали нерідко є елементом інформаційного тиску з боку противника, однак кожне повідомлення ретельно відпрацьовується. До обстежень залучені вибухотехніки та кінологи.