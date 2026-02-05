﻿
Свiт

Вашингтон та Москва домовилися відновити військовий діалог на високому рівні

Сполучені Штати та Росія домовилися про поновлення військового діалогу на високому рівні, який було перервано перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну восени 2021 року.

Про це йдеться у заяві Європейського командування Збройних сил США за результатом зустрічі в у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів.

Рішення ухвалили після зустрічей в Абу-Дабі. Там командувач Європейського командування армії США генерал Алексус Гринкевич провів переговори з представниками військових структур Росії та України.

Із заяви випливає, що підтримка діалогу між арміями є важливим чинником глобальної стабільності та миру, оскільки сприяє прозорості та зниженню ризиків ескалації. Канал комунікації покликаний забезпечити постійний контакт між сторонами, які працюють над досягненням тривалого миру.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США та РФ наблизилися до домовленостей щодо продовження дії договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III).

Раніше ForUA повідомляв, що президент України заявив, що переговорні делегації України, США та Росії під час зустрічі в Абу-Дабі погодили проведення наступного раунду консультацій найближчим часом.

 Автор: Сергій Ваха

