Помічник Путіна заперечив заяви Рябкова про «вичерпання імпульсу» Аляски

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков спростував заяви заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова щодо нібито «вичерпання імпульсу» після зустрічі на Алясці між президентами Володимиром Путіним та Дональдом Трампом.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ РИА Новости та ТАСС.

За словами Ушакова, твердження Рябкова, що контакти між Москвою та Вашингтоном щодо війни в Україні нібито вичерпалися, є «абсолютно неправильними». Помічник Путіна наголосив, що переговори тривають постійно, а домовленості, досягнуті в Анкориджі, «не всім подобаються», зокрема Україні та країнам Європи.

«Ми продовжуємо і надалі підтримувати контакти з американськими партнерами на основі того, що було домовлено між президентами», — зазначив Ушаков, спростувавши слова Рябкова про нібито згасання імпульсу після зустрічі на Алясці.

ForUA нагадує, що раніше Рябков заявляв, що Росія закликає США «тверезо і розсудливо» підходити до питання постачання Україні ракетоносіїв Tomahawk. За його словами, передача таких ракет нібито якісно змінить ситуацію на полі бою, але «не вплине на війну загалом».

Також нагадаємо, що 15 серпня Трамп та Путін провели першу з 2018 року зустріч у штаті Аляска, на авіабазі Елмендорф поблизу Анкоріджа. Переговори відбувалися у форматі «три на три» і тривали майже три години.

Після зустрічі обидва президенти дали короткі коментарі для преси: Трамп назвав переговори «продуктивними», однак зазначив, що повної згоди щодо низки «важливих питань» не досягнуто. Угоди щодо України тоді не укладали, хоча її обговорювали.