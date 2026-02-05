Федоров окреслив завдання для Чмута в системі оборонних закупівель

Голову фонду «Повернись живим» і засновника «Українського мілітарного центру» Тараса Чмута призначено членом Наглядової ради Агенції оборонних закупівель як представника Міністерства оборони. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, уряд ухвалив рішення за поданням міністра. Перед новопризначеним членом наглядової ради вже окреслили ключові завдання — зокрема визначення реальних потреб фронту та забезпечення максимальної прозорості всіх процесів у сфері закупівель.

Федоров наголосив, що закупівлі мають бути безпосередньо пов’язані з цілями війни та актуальними запитами військових, а пріоритетом має стати придбання озброєння і техніки, ефективність яких підтверджена на полі бою.

Серед інших завдань — контроль якости та своєчасности постачання, відстеження ланцюгів поставок для скорочення затримок між оплатою і фактичною передачею обладнання, а також побудова гнучкої системи закупівель, здатної швидко реагувати на інновації. Окремо міністр підкреслив важливість зниження цін завдяки конкуренції та антикорупційним механізмам.

Міністр додав, що наглядова рада відповідає за стратегічне управління агенцією, виконання урядових завдань, дотримання законодавства і прозорість роботи. На його думку, досвід Чмута у фонді «Повернись живим» — від роботи з потребами фронту до контролю якості, закупівель і швидкої доставки допомоги — є важливим для трансформації системи державних оборонних закупівель.