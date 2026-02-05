﻿
Війна

Стали відомі подробиці удару по Капустиному яру: в операції брали участь ССО та російська «Чорна іскра»

Сили спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони України, а також із російськими партизанами «Чорна іскра» провели успішну комплексну операцію з ураження російського військового полігону «Капустін Яр» в Астраханській області РФ.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Сили спеціальних операцій ЗСУ.

За даними ССО, в операції також були задіяні російські повстанці з угрупування «Чорна іскра». Протягом січня 2026 року далекобійні дрони підрозділів Deep Strike ССО завдавали вогневого ураження по інфраструктурі військового об'єкта.

«Для успішного виконання операції Сили спеціальних операцій взаємодіяли та координували зусилля з «Чорною іскрою». Представників повстанського руху було залучено до розвідувально-інформаційного забезпечення — фіксації реакції противника на удари, виявлення змін у логістиці та управлінні, а також оцінки адаптації після ураження», — йдеться у повідомленні.

У ССО нагадали, що полігон Капустін Яр використовується Росією для запусків ракет, у тому числі середньої дальності, якими завдаються удари по цивільним об'єктам на території України.

 Автор: Тетяна Мішина

