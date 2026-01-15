Агресор здійснив ракетний обстріл Чорноморського порту, є поранений, – Кулеба

Російські агресори здійснили ракетний обстріл Чорноморського порту 15 січня, коли там знаходилось цивільне судно. Одного члена екіпажу було поранено. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба

Олексій Кулеба зауважив, що коли РФ влаштувала ракетний обстріл Чорноморського порту, на причалі перебувало цивільне судно під прапором Мальти.

– На жаль, поранено одного члена екіпажу. Зараз йому надається необхідна допомога. Судно готувалося до перевезення контейнерного вантажу. Внаслідок удару було пошкоджено три контейнери і стався витік олії. Для локалізації наслідків встановлюється бонове загородження, – йдеться у повідомленні Кулеби.

Він додав, що черговий ракетний обстріл РФ є актом російського терору проти цивільної портової інфраструктури, міжнародної торгівлі та безпеки мореплавства.

– Росія свідомо атакує об’єкти, що забезпечують експорт, логістику та продовольчу безпеку, – звернув увагу віцепрем’єр.

За його словами, усі відповідні служби працюють на місці, а Україна, тим часом, продовжує забезпечувати роботу портів і виконувати свої міжнародні зобов’язання, попри постійні атаки агресора.