Війна

Агресор здійснив ракетний обстріл Чорноморського порту, є поранений, – Кулеба

Російські агресори здійснили ракетний обстріл Чорноморського порту 15 січня, коли там знаходилось цивільне судно. Одного члена екіпажу було поранено. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба

Олексій Кулеба зауважив, що коли РФ влаштувала ракетний обстріл Чорноморського порту, на причалі перебувало цивільне судно під прапором Мальти. 

– На жаль, поранено одного члена екіпажу. Зараз йому надається необхідна допомога. Судно готувалося до перевезення контейнерного вантажу. Внаслідок удару було пошкоджено три контейнери і стався витік олії. Для локалізації наслідків встановлюється бонове загородження, – йдеться у повідомленні Кулеби.

Він додав, що черговий ракетний обстріл РФ є актом російського терору проти цивільної портової інфраструктури, міжнародної торгівлі та безпеки мореплавства. 

– Росія свідомо атакує об’єкти, що забезпечують експорт, логістику та продовольчу безпеку, – звернув увагу віцепрем’єр. 

За його словами, усі відповідні служби працюють на місці, а Україна, тим часом, продовжує забезпечувати роботу портів і виконувати свої міжнародні зобов’язання, попри постійні атаки агресора.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

агресіявійна в Україніракетний ударЧорноморський порт
