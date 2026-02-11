Уряд позбавив місце проведення Переяславської ради статусу пам’ятки національного значення

Кабінет Міністрів вилучив з Державного реєстру нерухомих пам’яток “Пам’ятне місце, де відбувалася Переяславська рада” – пам’ятку історії національного значення, розташовану у місті Переяслав на Київщині.

4 лютого уряд прийняв відповідну постанову, що у Мінкульті назвали важливим кроком у процесі деколонізації та демонтажу імперських наративів, повідомляє Мінкульт.

У відомстві наголосили, що “пам’ятне місце, де відбувалася Переяславська рада” є втіленням ідеї використання монументальної пропаганди в обґрунтуванні міфу про “возз’єднання” України з Росією у 1654 році. Цей міф походить із російської дореволюційної історіографії та був пізніше переосмислений і закріплений радянською історіографією.

Як зазначається, у радянські часи цей міф використовувався для підтвердження “віковічного прагнення українського народу возз’єднатися з російським”, що знайшло своє втілення, крім іншого, у створенні СРСР та як пропагандистська складова політики творення “нової історичної спільноти ‒ радянського народу”. Радянська пропаганда намагалася знівелювати пам’ять про українські державницькі традиції – як часів Національно-визвольної війни 1648-1657 років, так і часів Української революції 1917‒1921 років, затаврувавши державницькі устремління Українського народу як “буржуазно-націоналістичні” та, згодом, з огляду на зовнішньополітичну кон’юнктуру – як “фашистські”.

Тоді як у сучасних умовах широкомасштабного вторгнення РФ цей міф активно використовується для обґрунтування “законності” путінських територіальних претензій. Окрім того, додали у відомстві, він є складовою частиною інформаційно-пропагандистської кампанії, що провадиться Кремлем з метою формування в українських громадян та світової спільноти викривлених уявлень про нібито “історичну бездержавність” Українського народу як “уламка розділеного російського народу”, “штучність” України як держави тощо.

Раніше ForUA повідомляв, що у Києві розпочали знесення скульптурної композиції на честь Переяславської ради під аркою “Свободи українського народу”.