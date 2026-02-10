За підсумками 2025 року банківська система України продемонструвала високу динаміку зростання, хоча лідер ринку — ПриватБанк — зафіксував зниження показників. Згідно з даними НБУ, до трійки найприбутковіших установ увійшли два державні банки та один з іноземним капіталом.

Ось як розподілилися місця у фінансовому рейтингу за минулий рік.

ТОП-10 найприбутковіших банків України

Незважаючи на падіння прибутку на 27,6%, першість утримує ПриватБанк, який забезпечив майже чверть усього фінрезультату системи.

Місце Банк Чистий прибуток (млрд грн) Динаміка до 2024 року 1 ПриватБанк 29,1 ↓ 27,6% 2 Ощадбанк 16,63 ↑ понад 2 рази 3 Райффайзен Банк 10,74 ↑ у 2,5 раза 4 Універсал Банк (mono) 10,33 ↑ у 2,5 раза 5 Укрексімбанк 8,86 ↑ понад 3 рази 6 ПУМБ 8,05 ↑ понад 2 рази 7 Укрсиббанк 5,8 ↑ 43,4% 8 ОТП Банк 5,45 ↑ 32,3% 9 Креді Агріколь Банк 5,19 ↑ 26,9% 10 Укргазбанк 4,87 ↑ 42,5%

Цікавий факт: Понад 1 млрд грн чистого прибутку за підсумками року змогли заробити ще 7 банків, серед яких Сітібанк, Сенс Банк, Банк Південний та А-Банк.

Антирейтинг: банки, що спрацювали в «мінус»

Загалом зі збитком 2025 рік завершили 7 фінансових установ із 60. Більшість збиткових банків показали погіршення результатів порівняно з минулим роком.

Найбільші збитки року:

ПІН Банк (державний): -63,19 млн грн (поглиблення збитку). Кристал Банк: -32,78 млн грн (минулого року мав прибуток). Український капітал: -17,7 млн грн (збитки зросли у 2,4 раза).

Окремо варто відзначити появу нового гравця — ЮТЕ Банк (правонаступник РВС Банку), який завершив свій перший звітний рік із технічним збитком у 3,34 млн грн.