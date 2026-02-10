За підсумками 2025 року банківська система України продемонструвала високу динаміку зростання, хоча лідер ринку — ПриватБанк — зафіксував зниження показників. Згідно з даними НБУ, до трійки найприбутковіших установ увійшли два державні банки та один з іноземним капіталом.
Ось як розподілилися місця у фінансовому рейтингу за минулий рік.
ТОП-10 найприбутковіших банків України
Незважаючи на падіння прибутку на 27,6%, першість утримує ПриватБанк, який забезпечив майже чверть усього фінрезультату системи.
|Місце
|Банк
|Чистий прибуток (млрд грн)
|Динаміка до 2024 року
|1
|ПриватБанк
|29,1
|↓ 27,6%
|2
|Ощадбанк
|16,63
|↑ понад 2 рази
|3
|Райффайзен Банк
|10,74
|↑ у 2,5 раза
|4
|Універсал Банк (mono)
|10,33
|↑ у 2,5 раза
|5
|Укрексімбанк
|8,86
|↑ понад 3 рази
|6
|ПУМБ
|8,05
|↑ понад 2 рази
|7
|Укрсиббанк
|5,8
|↑ 43,4%
|8
|ОТП Банк
|5,45
|↑ 32,3%
|9
|Креді Агріколь Банк
|5,19
|↑ 26,9%
|10
|Укргазбанк
|4,87
|↑ 42,5%
Цікавий факт: Понад 1 млрд грн чистого прибутку за підсумками року змогли заробити ще 7 банків, серед яких Сітібанк, Сенс Банк, Банк Південний та А-Банк.
Антирейтинг: банки, що спрацювали в «мінус»
Загалом зі збитком 2025 рік завершили 7 фінансових установ із 60. Більшість збиткових банків показали погіршення результатів порівняно з минулим роком.
Найбільші збитки року:
-
ПІН Банк (державний): -63,19 млн грн (поглиблення збитку).
-
Кристал Банк: -32,78 млн грн (минулого року мав прибуток).
-
Український капітал: -17,7 млн грн (збитки зросли у 2,4 раза).
Окремо варто відзначити появу нового гравця — ЮТЕ Банк (правонаступник РВС Банку), який завершив свій перший звітний рік із технічним збитком у 3,34 млн грн.Автор: Галина Роюк