Демографічні втрати серед молоді в Україні мають катастрофічний характер

Віцепрем’єрка з гуманітарної політики та міністерка культури Тетяна Бережна повідомила у Facebook, що літерально за кілька років, від початку повномасштабної війни, кількість молодих людей в Україні значно зменшилася. За її словами, до початку широкомасштабного вторгнення їх було близько 10 мільйонів, а нині — приблизно 7,6 мільйона, що свідчить про величезні демографічні втрати для країни.

Бережна зазначила, що українська молодь пережила серйозні випробування: бойові дії, втрати близьких, вимушене переселення, повітряні тривоги, атаки та ускладнене навчання. Водночас вона відзначила відповідальність, силу та лідерство молодих людей у ці непрості роки.

Очільниця міністерства підкреслила, що ключовим завданням уряду залишається створення гідних умов для розвитку та самореалізації молоді. Вона закликала світ зробити безпеку молодого покоління спільним пріоритетом і наголосила, що ефективними засобами для цього є захист України, міжнародна підтримка та санкції проти росії.

Також Бережна звернулася до міжнародних партнерів із проханням допомогти зупинити агресора. Вона нагадала, що Україна уже майже чотири роки тримає оборону під щоденними атаками, але водночас планує майбутнє, в центрі якого — молодь.

Міністерка додала, що навіть за складних умов українська влада продовжує інвестувати в освіту, розвиток лідерства, підприємництво, підтримку культурних і креативних індустрій, а також посилення цифрових навичок молодих українців. Вона подякувала партнерам України за підтримку цих зусиль.