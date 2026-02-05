Медики назвали простий спосіб знизити холестерин за 48 годин

Вівсяна каша знову підтвердила статус «суперфуду». Дослідники з Боннського університету з'ясували, що навіть надкороткий курс вівсяної дієти здатний суттєво покращити показники здоров'я на кілька тижнів вперед. Результати роботи, опубліковані в престижному журналі Nature Communications, розкривають несподіваний механізм цього впливу.

Секрет у кишковій флорі

Головне відкриття вчених полягає в тому, що овес діє не лише напряму, а через «посередників» — бактерії у нашому кишечнику. Вживання вівсянки стимулює ріст певних мікроорганізмів, які розщеплюють волокна зерна та виробляють корисні сполуки, зокрема ферулову кислоту. Саме ці продукти метаболізму бактерій допомагають знижувати рівень холестерину та захищають організм від запалень.

Два дні інтенсиву vs шість тижнів помірності

У ході експерименту пацієнтів із метаболічним синдромом розділили на дві групи:

Помірна група: замінювала один прийом їжі на 80 г вівсянки щодня протягом шести тижнів. Інтенсивна група: протягом лише двох днів харчувалася виключно вівсянкою (тричі на день по 300 г).

Результати виявилися вражаючими: помірна дієта майже не змінила показників, тоді як дводенний інтенсив призвів до зниження «поганого» холестерину (ЛПНЩ) на 10%. Цей ефект зберігався навіть через шість тижнів після завершення дієти.

Основні переваги короткого вівсяного курсу:

Зниження холестерину: рівень ЛПНЩ падає на 10%, що є значним показником для немедикаментозного втручання.

Контроль тиску та ваги: учасники втратили в середньому 2 кг, а їхній артеріальний тиск стабілізувався.

Профілактика діабету: вівсянка допомагає виводити амінокислоту гістидин, надлишок якої сприяє розвитку інсулінорезистентності.

Перспективи лікування

Науковці припускають, що регулярні «вівсяні вихідні» (наприклад, раз на півтора місяця) можуть стати ефективним і доступним способом підтримання здоров’я серцево-судинної системи та запобігання діабету. Наразі дослідники планують перевірити, чи буде такий повторюваний режим мати накопичувальний позитивний ефект у довгостроковій перспективі.