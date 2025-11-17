﻿
Здоров'я

Вчені визначили ключові фактори ризику інсульту

Група вчених із Кембриджського університету, яка спеціалізується на дослідженні інсульту, виявила, що нездоровий спосіб життя – який включає погану дієту, наявність згубних звичок та нерегульовану вагу – серйозно підвищує ризик інсульту.

Деталі дослідження

Аналізуючи дані з британського біобанку, дослідники зібрали інформацію про 306 тисяч осіб віком від 40 до 73 років.

Протягом чотирьох років відстежувався спосіб життя учасників. Враховувалися наступні чотири фактори:

  • Дієта.

  • Відсутність куріння.

  • Індекс маси тіла (менше $30$).

  • Регулярність фізичних навантажень.

Подальше спостереження тривало близько семи років. За цей час було зареєстровано дві тисячі випадків інсульту.

Ключові висновки

Вчені під керівництвом доктора Лоес Ка Раттен-Джейкобс виявили, що:

  • Несприятливий спосіб життя, що характеризувався наявністю лише одного або жодного із зазначених вище факторів, був пов’язаний із підвищеним ризиком інсульту на 66% порівняно зі сприятливим способом життя.

  • Сприятливий спосіб життя визначався як такий, що включав усі чотири або три із чотирьох згаданих факторів.

Вчені також підкреслюють, що фактори способу життя незалежно асоціювалися з ризиком інсульту. Таким чином, куріння, нездорова дієта, надмірна вага та малорухливий спосіб життя є значними факторами, що сприяють ризику інсульту.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

куріннядієтаінсультспосіб життя
