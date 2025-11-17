Вчені визначили ключові фактори ризику інсульту

Група вчених із Кембриджського університету, яка спеціалізується на дослідженні інсульту, виявила, що нездоровий спосіб життя – який включає погану дієту, наявність згубних звичок та нерегульовану вагу – серйозно підвищує ризик інсульту.

Деталі дослідження

Аналізуючи дані з британського біобанку, дослідники зібрали інформацію про 306 тисяч осіб віком від 40 до 73 років.

Протягом чотирьох років відстежувався спосіб життя учасників. Враховувалися наступні чотири фактори:

Дієта.

Відсутність куріння.

Індекс маси тіла (менше $30$).

Регулярність фізичних навантажень.

Подальше спостереження тривало близько семи років. За цей час було зареєстровано дві тисячі випадків інсульту.

Ключові висновки

Вчені під керівництвом доктора Лоес Ка Раттен-Джейкобс виявили, що:

Несприятливий спосіб життя , що характеризувався наявністю лише одного або жодного із зазначених вище факторів, був пов’язаний із підвищеним ризиком інсульту на 66% порівняно зі сприятливим способом життя.

Сприятливий спосіб життя визначався як такий, що включав усі чотири або три із чотирьох згаданих факторів.

Вчені також підкреслюють, що фактори способу життя незалежно асоціювалися з ризиком інсульту. Таким чином, куріння, нездорова дієта, надмірна вага та малорухливий спосіб життя є значними факторами, що сприяють ризику інсульту.