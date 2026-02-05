В Абу-Дабі стартував другий день тристоронніх переговорів: РФ висуває нові радикальні вимоги

У четвер, 5 лютого 2026 року, в Абу-Дабі (ОАЕ) розпочався другий день другого раунду тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією щодо врегулювання війни. Про це повідомив голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров.

Перебіг переговорного процесу

За словами Умєрова, робота триває у форматах, визначених напередодні:

Тристоронні консультації за участю представників України, США та РФ.

Робота в профільних групах , де обговорюються технічні та галузеві деталі потенційних домовленостей.

Синхронізація позицій сторін для пошуку спільних точок дотику.

«Працюємо у тих самих форматах, що й учора. Підсумки повідомимо згодом», — зазначив очільник української переговорної команди.

Новий ультиматум Кремля

Водночас у російських медіа з'явилася інформація про посилення вимог Москви. Повідомляється, що РФ висунула нову умову для досягнення миру. Тепер Кремль вимагає не лише повного контролю над територією Донбасу, а й:

Офіційного юридичного визнання цих територій частиною Російської Федерації. Визнання цього статусу усіма країнами-учасницями переговорного процесу, включно з Україною та міжнародними посередниками.

Ця позиція фактично означає вимогу до міжнародної спільноти легітимізувати анексію захоплених українських земель, що раніше категорично відкидалося офіційним Києвом та західними партнерами.

Контекст та учасники

Нагадаємо, що склад делегацій залишається незмінним:

Україна: Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія та інші.

США: спецпредставник президента Стів Віткофф, Джаред Кушнер та представники Пентагону.

РФ: керівництво ГРУ та спецпосланці Кремля.

Очікується, що результати сьогоднішнього дня визначать, чи можливий перехід до більш конкретних документів, чи переговори знову зайдуть у глухий кут через максималістські вимоги російської сторони.