Реальні витрати Російської Федерації на військові потреби у 2025 році сягнули приблизно 250 млрд євро. Ця сума становить близько половини всіх державних видатків країни та 10% її ВВП. Такі дані наводить Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) у своєму останньому звіті, повідомляє The Telegraph.

Німецька розвідка наголошує, що офіційна статистика Кремля є інструментом маніпуляції. Згідно з аналізом, фактичні оборонні витрати РФ на 66% вищі за ті, що декларуються публічно.

Прихована мілітаризація та загроза НАТО

Більша частина коштів, які фактично йдуть на війну, замаскована під іншими статтями бюджету. До них належать:

Будівельні проєкти оборонного призначення;

Військові IT-програми;

Соціальні виплати військовослужбовцям та їхнім родинам.

За даними BND, Москва використовує ці ресурси не лише для ведення бойових дій в Україні, а й для нарощування військової присутності вздовж кордонів з країнами НАТО. Експерти підкреслюють, що така динаміка «чітко демонструє зростаючу загрозу для Європи».

Економічні наслідки: дефіцит та скорочення соцвидатків

Агресивна мілітаризація економіки вже призвела до серйозних дисбалансів:

Зростання податків: Уряд РФ був змушений підвищити ПДВ.

Скорочення соціалки: Видатки на соціальне забезпечення цивільного населення систематично урізаються.

Дефіцит бюджету: Наразі дефіцит оцінюється у понад 70 млрд доларів, і прогнозується його трикратне зростання до кінця 2026 року.

Ситуацію погіршує падіння доходів від експорту енергоносіїв. Через зменшення закупівель нафти Індією та необхідність надавати великі знижки, приток валюти в країну скорочується.