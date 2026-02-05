Росія спрямовує половину бюджету на війну: реальні витрати значно перевищують офіційні

Реальні витрати Російської Федерації на військові потреби у 2025 році сягнули приблизно 250 млрд євро. Ця сума становить близько половини всіх державних видатків країни та 10% її ВВП. Такі дані наводить Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) у своєму останньому звіті, повідомляє The Telegraph.
Німецька розвідка наголошує, що офіційна статистика Кремля є інструментом маніпуляції. Згідно з аналізом, фактичні оборонні витрати РФ на 66% вищі за ті, що декларуються публічно.
Прихована мілітаризація та загроза НАТО
Більша частина коштів, які фактично йдуть на війну, замаскована під іншими статтями бюджету. До них належать:
-
Будівельні проєкти оборонного призначення;
-
Військові IT-програми;
-
Соціальні виплати військовослужбовцям та їхнім родинам.
За даними BND, Москва використовує ці ресурси не лише для ведення бойових дій в Україні, а й для нарощування військової присутності вздовж кордонів з країнами НАТО. Експерти підкреслюють, що така динаміка «чітко демонструє зростаючу загрозу для Європи».
Економічні наслідки: дефіцит та скорочення соцвидатків
Агресивна мілітаризація економіки вже призвела до серйозних дисбалансів:
-
Зростання податків: Уряд РФ був змушений підвищити ПДВ.
-
Скорочення соціалки: Видатки на соціальне забезпечення цивільного населення систематично урізаються.
-
Дефіцит бюджету: Наразі дефіцит оцінюється у понад 70 млрд доларів, і прогнозується його трикратне зростання до кінця 2026 року.
Ситуацію погіршує падіння доходів від експорту енергоносіїв. Через зменшення закупівель нафти Індією та необхідність надавати великі знижки, приток валюти в країну скорочується.
Автор: Галина Роюк
Прогноз: Російський «Газпромбанк» припускає, що за умови збереження поточних цін на нафту, Фонд національного добробуту РФ може бути повністю вичерпаний вже за рік.