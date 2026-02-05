﻿
Війна

Росія спрямовує половину бюджету на війну: реальні витрати значно перевищують офіційні

Росія спрямовує половину бюджету на війну: реальні витрати значно перевищують офіційні

Реальні витрати Російської Федерації на військові потреби у 2025 році сягнули приблизно 250 млрд євро. Ця сума становить близько половини всіх державних видатків країни та 10% її ВВП. Такі дані наводить Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) у своєму останньому звіті, повідомляє The Telegraph.

Німецька розвідка наголошує, що офіційна статистика Кремля є інструментом маніпуляції. Згідно з аналізом, фактичні оборонні витрати РФ на 66% вищі за ті, що декларуються публічно.

Прихована мілітаризація та загроза НАТО

Більша частина коштів, які фактично йдуть на війну, замаскована під іншими статтями бюджету. До них належать:

  • Будівельні проєкти оборонного призначення;

  • Військові IT-програми;

  • Соціальні виплати військовослужбовцям та їхнім родинам.

За даними BND, Москва використовує ці ресурси не лише для ведення бойових дій в Україні, а й для нарощування військової присутності вздовж кордонів з країнами НАТО. Експерти підкреслюють, що така динаміка «чітко демонструє зростаючу загрозу для Європи».

Економічні наслідки: дефіцит та скорочення соцвидатків

Агресивна мілітаризація економіки вже призвела до серйозних дисбалансів:

  • Зростання податків: Уряд РФ був змушений підвищити ПДВ.

  • Скорочення соціалки: Видатки на соціальне забезпечення цивільного населення систематично урізаються.

  • Дефіцит бюджету: Наразі дефіцит оцінюється у понад 70 млрд доларів, і прогнозується його трикратне зростання до кінця 2026 року.

Ситуацію погіршує падіння доходів від експорту енергоносіїв. Через зменшення закупівель нафти Індією та необхідність надавати великі знижки, приток валюти в країну скорочується.

Прогноз: Російський «Газпромбанк» припускає, що за умови збереження поточних цін на нафту, Фонд національного добробуту РФ може бути повністю вичерпаний вже за рік.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяВВПвійнавитрати на війну
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

СБУ та НАБУ викрили народного депутата України на оборудках із землею НААН
Надзвичайні події 04.02.2026 22:34:46
СБУ та НАБУ викрили народного депутата України на оборудках із землею НААН
Читати
Водій трамвая у Празі вигнав українців із салону: його засудили до 200 годин громадських робіт
Свiт 04.02.2026 22:05:50
Водій трамвая у Празі вигнав українців із салону: його засудили до 200 годин громадських робіт
Читати
Територіальні поступки можуть розколоти українське суспільство та змінити сприйняття Зеленського як лідера, – NYT
Полiтика 04.02.2026 21:36:17
Територіальні поступки можуть розколоти українське суспільство та змінити сприйняття Зеленського як лідера, – NYT
Читати

Популярнi статтi