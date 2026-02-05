Кулуарні переговори з Кремлем: Франція ламає сценарій переговорів по Україні

Франція прагне забезпечити участь Європи у переговорах щодо завершення війни в Україні та формування майбутньої системи безпеки на континенті. На початку тижня головний дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн здійснив візит до Москви, де провів конфіденційні зустрічі з представниками російського керівництва. Метою поїздки було донести позицію Парижа щодо необхідності залучення європейських країн до переговорного процесу, повідомляє Reuters.

Зокрема, Бонн зустрівся з помічником президента РФ із зовнішньополітичних питань Юрієм Ушаковим. Контакти відбулися на тлі триваючих консультацій в Абу-Дабі за участі США, Росії та України, у яких Європейський союз офіційно не представлений.

У Парижі наполягають, що будь-які домовленості про припинення вогню та подальше врегулювання війни не можуть ухвалюватися без участі європейських держав. Французька влада підкреслює: питання безпеки Європи не має вирішуватися у двосторонньому форматі між Вашингтоном і Москвою.

Коментуючи можливість прямого діалогу з президентом РФ, Емманюель Макрон заявив, що відповідні контакти наразі готуються на технічному рівні.

У Франції наголошують, що результати переговорів щодо України безпосередньо вплинуть на архітектуру безпеки в Європі, тому участь ЄС у цьому процесі розглядається як принципово необхідна.

Як повідомляло раніше ForUa, Європа веде технічні консультації щодо відновлення діалогу з Кремлем.