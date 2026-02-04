Європа веде технічні консультації щодо відновлення діалогу з Кремлем

Президент Франції заявив, що підготовка до відновлення обговорень між європейськими лідерами та очільником Кремля наразі ведеться на «технічному рівні». Водночас він підкреслив, що Росія поки не демонструє реальної готовності до мирних переговорів, пише Le Monde.

За словами президента Франції, підготовка переговорів включає технічні консультації та забезпечення прозорості, а також координацію з українською стороною. «Важливо, щоб європейці фактично відновили власні канали обговорення», — зазначив Макрон.

Він також нагадав, що російські удари по цивільній інфраструктурі України та постійні атаки на мирне населення свідчать про відсутність готовності Кремля до мирних домовленостей.

Раніше, у грудні 2025 року, французький лідер зазначав, що відновлення діалогу з Кремлем було б корисним для Європи. Політологи відзначають, що Макрон неодноразово намагався вести переговори з Росією, але після відсутності результату став затятим критиком дій Кремля.

