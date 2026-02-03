Розкол у ЄС: Берлін тримає дистанцію, Париж і Рим шукають діалог

У той час як Париж і Рим наполягають на відновленні дипломатичних каналів із Москвою, уряд Німеччини займає протилежну позицію. Федеральне міністерство закордонних справ заявило про свою незгоду з ідеєю прямих переговорів із президентом Росії Владіміром Путіним у межах обговорень щодо припинення війни проти України, повідомляє Euronews.

«Ми підтримуємо прямі переговори між Росією та Україною на найвищому рівні, адже без участі України не може бути справедливого й тривалого миру», — наголосив речник відомства. Він зазначив, що позиція Росії залишається без змін: Москва продовжує висувати максималістські вимоги та не демонструє готовності до справжніх переговорів, одночасно завдаючи удари по українській енергетичній інфраструктурі та цивільних об’єктах.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив скепсис щодо перспектив відновлення контактів із Кремлем, зважаючи на відмову Москви погодитися на безумовне припинення вогню. Він підкреслив, що ЄС координує позицію з Києвом і Вашингтоном, а тиск і санкції проти Росії повинні зберігатися та посилюватися. «Москва має бути готовою завершити війну. Якщо ні, ціна для неї зростатиме тиждень за тижнем і місяць за місяцем», — додав Мерц.

Позиція Німеччини ставить її у пряме протистояння з Францією та Італією, лідери яких закликають відновити діалог із Путіним. Президент Франції Еммануель Макрон та прем’єрка Італії Джорджа Мелоні вважають, що Європа має «говорити з Росією», аби позитивно впливати на переговори.

Водночас верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас зауважила, що прямі переговори можливі лише після демонстрації Росією серйозності намірів і готовності йти на поступки. Аналогічної позиції дотримуються уряди Естонії та Чехії, наголошуючи, що Європа не повинна пропонувати Москві шлях виходу з ізоляції без зміни її курсу.

Як повідомляло раніше ForUa, Росія тисне на США, щоб заблокувати мирні переговори з Україною.