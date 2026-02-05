Енергосистема на межі: киян попередили про погіршення ситуації

У Києві мешканці будинків, які залишаються без теплопостачання через пошкодження енергетичної інфраструктури, отримуватимуть електроенергію щонайменше 18 годин на добу. Водночас влада визнає: ситуація в енергосистемі критична, а графіки відключень можуть бути посилені.

Значний дефіцит генерації після останніх російських ударів зберігається, а ризик нових атак на енергетичні об’єкти залишається високим уже найближчим часом, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. «Є ризик погіршення графіків відключень. Дефіцит генерації все ще суттєвий, а противник готується до нових ударів по енергетиці», — наголосив міністр.

Шмигаль також заявив, що місцева влада зобов’язана чітко пояснити людям, коли в їхні оселі повернеться тепло, однак конкретних строків наразі немає. Відновлювальні роботи тривають у посиленому режимі: лише в Києві залучено 230 ремонтних бригад та ще 40 бригад «Нафтогазу».

Міністр визнав: енергосистема працює на межі можливостей, а наслідки нових атак можуть призвести до подальших обмежень як електро-, так і теплопостачання.

