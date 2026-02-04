Ремонт Дарницької ТЕЦ: до чого готуватися мешканцям та скільки це триватиме

Ремонт Дарницької теплоенергоцентралі вимагає значної кількості часу, оскільки вона зазнала серйозних пошкоджень."Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, зазнала сильних пошкоджень. Це військовий злочин Росії. Окреслили план робіт з відновлення. Будемо відверті, це займе значний час", - заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Міністр додав, що доручив вивчити проаналізувати всі об'єкти комунальної, приватної та держвласності в районах, де зможуть тимчасово перебувати люди, які залишилися без тепла у своїх оселях. "З огляду на критичність ситуації, на засіданні обговорили термінові заходи для стабілізації системи. Наразі проводиться перерозподіл ремонтних бригад та обладнання, а вже від сьогодні до відновлення тепломагістралей залучають сили "Укртрансгазу", - зазначив Шмигаль.

За його словами, вивчаються варіанти підключення резервного теплопостачання для тих будинків, які перебувають в зоні тривалого відключення. Він підкреслив, що ситуація в енергосистемі залишається складною. Міністр додав, що на критичних ділянках вже розпочинається розстановка додаткових генераторів.

Як повідомляло раніше ForUa, лівий берег Києва та Харків замерзають.