В Європі закінчується вода: Україна – серед найбільш уразливих країн

Вчені зафіксували системне скорочення запасів прісної води в Європі, зокрема й в Україні. Було виявлено чітку географічну закономірність: Європа поділилася на дві зони. До зони скорочення водних ресурсів увійшли Іспанія, Італія, Франція, Швейцарія, Німеччина, Румунія, Україна та південно-східна Англія. Натомість зростання вологості зафіксовано у Скандинавії, частині Великої Британії та Португалії, повідомляє The Guardian.

Дослідження також показали, що запаси грунтових вод зменшуються по всій південній та центральній Європі, хоча раніше вони вважалися стабільним резервом. Це відбувається навіть у регіонах, де загальна кількість опадів не скорочується або зростає.

Основною причиною називають зміну характеру опадів: інтенсивні зливи чергуються з тривалими посушливими періодами. Унаслідок цього вода швидко стікає поверхнею, спричиняючи повені, але не встигає поповнювати водоносні горизонти. Крім того, скорочується період зимової підзарядки підземних вод.

Україна також належить до країн із зафіксованим скороченням водних ресурсів, однак кліматичні виклики тут посилюються масштабними руйнуваннями інфраструктури внаслідок війни. За даними UNICEF, станом на 2023 рік майже 10 млн людей в Україні не мали доступу до безпечного водопостачання, а лише 68% населення користуються централізованими системами.

Переломним моментом для водної безпеки півдня України стало руйнування Каховської ГЕС у червні 2023 року. За оцінками міжнародних організацій, Україна втратила близько 10% водних ресурсів, а загальні збитки від катастрофи сягають 14 млрд доларів.

Експерти попереджають, що без системних рішень у сфері управління водними ресурсами, адаптації до зміни клімату та відновлення інфраструктури дефіцит прісної води в Україні та країнах Європи й надалі зростатиме.

