У Миколаєві вперше за три роки з'явиться прісна вода

Уперше з 2022 року в кранах миколаївців знову потече прісна вода. У місті запустили новий магістральний водогін, який має повністю замінити солону воду в системі вже за два тижні.

Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко. За її словами, на будівництво нової системи водозабору з річки Південний Буг у 2024 році з держбюджету виділили 8,7 млрд грн. Проєкт вдалося здешевити до 6,5 млрд грн, а зекономлені кошти скерують на інші водогони в Україні.

Будівельні роботи розпочалися в січні 2025 року, а вже в серпні запустили тестову роботу водогону. Зараз вода вже повноцінно подається в резервуари водоканалу.

Новий водогін зможе забезпечувати 120 тисяч кубометрів води на добу для житлових будинків і ще 50 тисяч для зрошення сільськогосподарських угідь. Труби та насоси розташовані під землею, а для працівників будують укриття. Система має пульти дистанційного керування, резерв живлення та захист від атак.

Нагадаємо, Миколаїв залишився без постійного водопостачання у 2022 році, коли російські війська підірвали ключовий водопровід на початку повномасштабного вторгнення.

