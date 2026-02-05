Погода 5 лютого: сильний вітер, сніг та ожеледиця

Сьогодні у більшості північних, центральних та Миколаївській областях – сніг. У західних, Вінницькій та Одеській областях сніг з дощем, місцями ожеледь. На решті території без опадів. На дорогах країни місцями ожеледиця, повідомили синоптики. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря 3-8°С морозу. На північному сході та сході країни 8-13°С морозу. В західних, південно-західних областях від 2°С морозу до 3°С тепла. На Закарпатті 3-8°С тепла.

В Києві та області - сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря 6-8°С морозу.

Як повідомляло раніше ForUa, лютий готує погодні гойдалки: від морозів до потепління.