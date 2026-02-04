Оборонне відомство України та американська RTX домовилися прискорити постачання ракет для Patriot

Міністерство оборони України та американська компанія RTX обговорили прискорення постачання ракет для систем Patriot, а також перехід до глибокої промислової кооперації.
Про це йшлося під час зустрічі заступника Міністра оборони Сергія Боєва з делегацією RTX на чолі з виконавчою директоркою Raytheon в Україні Дженіфер Пушнер.
Боєв підкреслив критичну важливість засобів ППО для захисту міст та енергосистеми після останніх масованих атак РФ. За його словами, під час одного з найбільших комбінованих ударів із використанням рекордної кількості балістичних ракет інфраструктура зазнала нових руйнувань, що вимагає максимально швидких дій у посиленні оборони.
Представники Raytheon підтвердили готовність прискорити передачу ракет для Patriot через прямі контракти та міжнародні механізми.
Окрім постачання готових систем, сторони розглянули можливість створення в Україні бази для технічного обслуговування та ремонту західного озброєння.
Заступник Міністра оборони зазначив, що розширення співпраці з провідними оборонними компаніями є стратегічним пріоритетом держави.
ForUA нагадує, напередодні генсек НАТО Марк Рютте заявив, що має "абсолютну певність" у стабільному фінансуванні ініціативи PURL (закупівлі американської зброї за кошти країн Європи на потреби ЗСУ).Автор: Сергій Ваха