Оборонне відомство України та американська RTX домовилися прискорити постачання ракет для Patriot

Міністерство оборони України та американська компанія RTX обговорили прискорення постачання ракет для систем Patriot, а також перехід до глибокої промислової кооперації.

Про це йшлося під час зустрічі заступника Міністра оборони Сергія Боєва з делегацією RTX на чолі з виконавчою директоркою Raytheon в Україні Дженіфер Пушнер.

Боєв підкреслив критичну важливість засобів ППО для захисту міст та енергосистеми після останніх масованих атак РФ. За його словами, під час одного з найбільших комбінованих ударів із використанням рекордної кількості балістичних ракет інфраструктура зазнала нових руйнувань, що вимагає максимально швидких дій у посиленні оборони.

Представники Raytheon підтвердили готовність прискорити передачу ракет для Patriot через прямі контракти та міжнародні механізми.

Окрім постачання готових систем, сторони розглянули можливість створення в Україні бази для технічного обслуговування та ремонту західного озброєння.

Заступник Міністра оборони зазначив, що розширення співпраці з провідними оборонними компаніями є стратегічним пріоритетом держави.

ForUA нагадує, напередодні генсек НАТО Марк Рютте заявив, що має "абсолютну певність" у стабільному фінансуванні ініціативи PURL (закупівлі американської зброї за кошти країн Європи на потреби ЗСУ).