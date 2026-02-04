﻿
Полiтика

Секретар РНБО розкрив подробиці нових тристоронніх переговорів

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, що очолює делегацію для перемовин із російською та американською стороною, розкрив деякі деталі нової серії зустрічей в Абу-Дабі (ОАЕ) 4 лютого.  Про це він повідомив у Telegram.

Секретар РНБО назвав тристоронню зустріч в Абу-Дабі "змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення". 

Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах. Разом з ним українська делегація працювала у складі Кирила Буданова, Давида Арахамії, Сергія Кислиці, Андрія Гнатова, Вадима Скібіцького та Олександра Бевза. 
Умєров розповів, що з американського боку участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Джош Груенбаум, а також Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич, а російська сторона була представлена на високому військовому рівні.

Він зауважив, що команда готує доповідь українському президенту.

"Робота була змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення. Готуємо доповідь президенту Володимиру Зеленському", — йдеться у повідомлені.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

тристоронні переговориОАЕРустем Умєровросійсько-українська війнаАбу-ДабіСША-Росія-Україна
