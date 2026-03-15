Мирні переговори щодо України під загрозою зриву, оскільки США більше перемикається на конфлікт на Близькому Сході, – FT

Мирні переговори щодо завершення війни в Україні за посередництва США опинилися під загрозою зриву, оскільки увага Вашингтона дедалі більше перемикається на конфлікт на Близькому Сході. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дипломатичні джерела.

За словами чотирьох дипломатів ЄС, ескалація навколо Ірану значно відвернула політичну та дипломатичну увагу США від процесу врегулювання війни між Україною та Росією. Один із європейських чиновників зазначив, що переговори між українськими та російськими представниками за посередництва Вашингтона "опинилися в небезпечній фазі".

"Близький Схід суттєво змістив фокус політичної уваги з України. Для нас і для України це серйозна проблема", — сказав один із дипломатів ЄС.

Європейські посадовці також повідомили, що поставки американського озброєння, зокрема систем протиповітряної оборони, можуть затримуватися. Причиною називають те, що США наразі надають пріоритет постачанням для партнерів на Близькому Сході.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас у коментарі Financial Times зазначила, що виникає конкуренція за ті самі військові ресурси. За її словами, зараз значна частина уваги та можливостей США спрямована саме на близькосхідний регіон.

Водночас, за інформацією джерел видання, Кремль не демонструє готовності до компромісів у переговорах з Україною. Російський лідер Володимир Путін при цьому утримується від відкритої критики Дональда Трампа, ймовірно намагаючись не спровокувати посилення підтримки України з боку США.

Представник Білого дому заявив, що Трамп усе ще сподівається на досягнення домовленостей, які могли б покласти край війні. За його словами, американські переговорники за останні місяці нібито досягли значного прогресу.

Втім один із учасників неофіційних консультацій зазначив, що Росія, ймовірно, не зацікавлена у швидкому відновленні переговорного процесу, оскільки наразі сторони фактично не мають спільних позицій для обговорення.

Лідери Євросоюзу тим часом сумніваються, що дипломатичні зусилля дадуть результат без додаткового тиску на Москву.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідав Білий дім через кілька днів після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану. Під час зустрічі він намагався переконати американське керівництво посилити тиск на Росію та представив відповідні аргументи і аналітичні матеріали.

Однак, за словами джерел, Трамп не виявив значної зацікавленості в детальному обговоренні цього питання. Також, як стверджують співрозмовники видання, не було сигналів про готовність США посилювати санкційний тиск на Москву.

Крім того, минулого тижня американські чиновники повідомили європейських партнерів, що наразі не планують запроваджувати нові санкції проти російської нафтової галузі.

У Києві ж вважають, що Росія не демонструє серйозної готовності до завершення війни, зважаючи на висунуті вимоги, які Україна не може прийняти. Водночас українські посадовці зазначають, що поки зарано робити висновки щодо впливу близькосхідної кризи на переговорний процес і ситуація може ще змінитися.

