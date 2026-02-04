Зовнішня політика США суперечить європейським цінностям, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Європа та Фінляндія повинні визнати, що Сполучені Штати змінюються, а ідеологія нинішньої американської адміністрації, яка формує зовнішню політику, «суперечить нашим цінностям».

Як повідомляє Reuters, Стубб під час виступу перед парламентом наголосив, що зміни у США стосуються і ставлення до союзників, і способу ведення зовнішньої політики. Він навів приклад підриву США існуючого міжнародного порядку, дій поза міжнародними інституціями та зменшення значення Європи. Водночас президент Фінляндії назвав США «важливим союзником».

Стубб повідомив, що Фінляндія оновить свою доктрину зовнішньої політики та політики безпеки, щоб відобразити зміни в міжнародній ситуації. Конкретних термінів перегляду він не назвав, зазначивши, що робота з урядом тільки починається.

Президент наголосив на необхідності підтримки тісних відносин зі США під час російського вторгнення, щоб забезпечити підтримку України та посилити безпеку Фінляндії, яка межує з Росією.

У січні напруженість у відносинах між США та європейськими союзниками зросла через питання Гренландії, що змусило країни НАТО, включно з Фінляндією, переглядати свої зовнішньополітичні та оборонні стратегії.

До речі, інституції ЄС також вивчають можливості безпечного обміну інформацією між європейськими арміями без участі Сполучених Штатів.