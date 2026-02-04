Сім’я Келлнерів перерахувала майже 8,2 млн доларів до фонду Олени Зеленської

Чеська родина Келлнерів, які володіють однією з найбільших бізнес-груп країни PPF, вирішила надати фінансову допомогу українським цивільним, що постраждали внаслідок російської агресії.

Як повідомляє Deník N, рішення ухвалили після консультацій із президентом Чехії Петром Павелом. Крім того, Рената Келлнер провела розмову з першою леді України Оленою Зеленською.

За інформацією видання, родина перерахувала 170 млн чеських крон — майже 8,2 млн доларів — до фонду першої леді України. Гроші спрямують на підтримку цивільного населення, яке стикається з базовими проблемами виживання, зокрема нестачею тепла, електроенергії та питної води.

Рената Келлнер зазначила, що чеські громадські збори коштів минулого тижня стали для родини важливим сигналом. За її словами, вони не можуть залишатися осторонь, коли українці змушені боротися за базові умови життя.

Родина Келлнерів, зокрема доньки Анна, Лара та Марі, належить до числа найбагатших жінок Чехії та вже не вперше підтримує гуманітарні проєкти.

Минулого тижня уряд Чехії терміново виділив 500 тисяч доларів на закупівлю генераторів для України на тлі ускладнення ситуації в енергосистемі після січневих російських ударів. Водночас чеський громадський збір акумулював ще 3,8 млн доларів на енергетичну допомогу.

Також Чехія готує до відправки в Україну 55 генераторів як невідкладну гуманітарну підтримку в умовах обстрілів та суворої зими.