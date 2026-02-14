﻿
Після Мюнхена Україна розраховує на «максимальні пакети» допомоги

Зеленський анонсував масштабні пакети підтримки України після зустрічей у Мюнхені.

Після переговорів у Мюнхені президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз і країни-партнери готують нові великі пакети допомоги, які планують узгодити до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Про це очільник держави повідомив журналістам за підсумками зустрічей у межах Мюнхенської конференції з безпеки. За його словами, нині триває робота над «найбільшим енергетичним пакетом», а також окремими рішеннями щодо посилення протиповітряної оборони та зміцнення Збройних сил України.

Президент зазначив, що партнери домовилися протягом найближчих 10–11 днів сформувати «максимальні пакети підтримки» для України.

Під час конференції Зеленський провів переговори з низкою європейських лідерів, зокрема з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен та президентом Фінляндії Александром Стуббом. Серед ключових тем — енергетична підтримка, відновлення України та дипломатичні зусилля для досягнення надійного миру.

Україна також підготує та передасть партнерам перелік потреб для підтримки енергетичної інфраструктури й оборонного сектору. Окрему увагу сторони приділили гарантіям безпеки для України та Європи.

